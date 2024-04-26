Мощнейшую вспышку магнетара впервые зафиксировали в соседней галактике

Астрономы впервые проследили за формированием сверхмощной вспышки гамма-излучения в соседней галактике M82, которая была порождена процессами внутри магнетара, сильно намагниченной молодой нейтронной звезды. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Открытие подтвердило гипотезу о том, что подобные объекты порождают гамма-вспышки, сообщила в среду пресс-служба Женевского университета.

- Когда мы обнаружили эту вспышку, мы сразу поняли, что она является особенной. Гамма-всплески обычно возникают в далеких от нас регионах Вселенной, а данное событие случилось в соседней галактике. Наблюдения за ней впервые показали, что часть подобных гамма-вспышек порождается магнетарами, - заявил научный сотрудник Национального астрофизического института Италии (INAF) Сандро Мерегхетти, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Ученые совершили это открытие во время поисков источников гамма-вспышки GRB 231115A, которая была зафиксирована европейским орбитальным телескопом INTEGRAL в середине ноября прошлого года. Она продлилась относительно недолго, около 93 миллисекунд, однако этого времени хватило астрономам для определения точного положения источника этого всплеска, расположенного внутри одного из регионов звездообразования в галактике M82.

Эта галактика расположена на относительно близком расстоянии от Млечного Пути, порядка 12 млн световых лет, что позволило астрономам приступить к поискам прародителя этого гамма-всплеска. Для этого ученые изучили снимки галактики M82, которые были получены до появления или сразу возникновения GRB 231115A при помощи орбитальных рентгеновских телескопов XMM-Newton и Swift, а также наземных оптических обсерваторий.

На этих снимках астрономам не удалось обнаружить характерных вспышек и послесвечения, которые должны были возникнуть, если бы вспышка GRB 231115A появилась в результате слияния нейтронных звезд, взрыва сверхновой или других космических катаклизмов. В свою очередь, яркость гамма-всплеска и некоторые особенности в характере его угасания указали на то, что он был порожден вспышкой на поверхности магнетара, порожденной какими-то внутренними процессами в толще этой нейтронной звезды.

За всю историю существования человечества астрономы зафиксировали всего три подобных вспышки, произошедших внутри пределов Млечного Пути и Большого Магелланова облака, его ближайшего спутника. Открытие вспышки магнетара в галактике М82 указывает на то, что подобные проявления активности нейтронных звезд часто происходят и в других регионах Вселенной, где они могут порождать мощные гамма-всплески, природу которых сейчас активно изучают ученые, подытожили исследователи.

Магнетары представляют собой нейтронные звезды, обладающие мощным магнитным полем, сила которого в миллиарды раз выше, чем у Солнца. Как и другие нейтронные звезды, магнетары представляют собой останки крупных выгоревших светил, чьи ядра коллапсируют в небольшую сферу, сопоставимую по размерам с небольшим городом и состоящую из экзотической нейтронной материи. Число известных магнетаров относительно невелико, что порождает большой интерес к поискам и изучению магнетаров как в пределах Млечного Пути, так и в других близлежащих галактиках.