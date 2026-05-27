Мощная вспышка на Солнце вызвала радиационный шторм у Земли

На Солнце произошла мощная вспышка, последствия которой могли достичь Земли, несмотря на то, что взрыв произошел на обратной стороне звезды, передает Kazinform со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, источником активности стала группа солнечных пятен 4436, которая еще несколько дней назад находилась напротив Земли.

После вспышки специалисты зафиксировали возле Земли радиационный шторм умеренной силы, а также резкий рост потока солнечных частиц.

Ученые считают необычным то, что последствия солнечного взрыва могли достигнуть Земли даже с обратной стороны Солнца. По предварительным данным, заряженные частицы, вероятно, обогнули Солнце и дошли до планеты.

Специалисты продолжают изучать произошедшее. Пока признаков аналогичной вспышки на видимой с Земли стороне Солнца обнаружено не было.

Напомним, солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать магнитные бури на Земле, которые влияют на работу энергосистем, миграцию птиц и животных, а также расширяют зону наблюдения полярных сияний.



