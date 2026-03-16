Мощная песчаная буря накрыла сектор Газа

Стихия, продолжавшаяся два дня, повредила изношенные палатки, в которых временно проживают тысячи семей. Как сообщает палестинское агентство WAFA, плотные облака пыли и песка охватили всю территорию анклава. Особенно пострадали люди, проживающие во временных лагерях в палатках.

По данным источника, серьезные трудности испытывают палестинцы с заболеваниями дыхательных путей. Из-за сильного ветра и пыли им приходится находиться на открытом воздухе или в поврежденных палатках, что ухудшает состояние здоровья.

Отмечается, что песчаная буря дополнительно увеличила нагрузку на семьи, которые и без того живут в тяжелых условиях при ограниченном доступе к жилью и базовым средствам безопасности. Особую обеспокоенность вызывают внутренне перемещенные лица с хроническими заболеваниями легких, опасающиеся за свое здоровье из-за отсутствия надежного укрытия.

Палестинцы, ранее пережившие израильские удары, продолжают сталкиваться с серьезными трудностями, связанными с нехваткой продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Ситуацию усугубляют холодная погода и неблагоприятные климатические условия.

Ранее сообщалось, что в Газе из-за израильских авиаударов погибли более 10 человек.

Официальный представитель ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем обвинил Израиль в новой атаке против перемещенных палестинцев, назвав произошедшее серьезным нарушением договоренностей. По его словам, инцидент произошел за несколько дней до первого заседания Совета мира при президенте США Дональде Трампе.

Напомним, 6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта при участии посредников из Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня.