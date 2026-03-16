Мощная песчаная буря накрыла сектор Газа
Сильная песчаная буря накрыла Сектор Газа, усугубив тяжелое положение внутренне перемещенных палестинцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Стихия, продолжавшаяся два дня, повредила изношенные палатки, в которых временно проживают тысячи семей. Как сообщает палестинское агентство WAFA, плотные облака пыли и песка охватили всю территорию анклава. Особенно пострадали люди, проживающие во временных лагерях в палатках.
По данным источника, серьезные трудности испытывают палестинцы с заболеваниями дыхательных путей. Из-за сильного ветра и пыли им приходится находиться на открытом воздухе или в поврежденных палатках, что ухудшает состояние здоровья.
Отмечается, что песчаная буря дополнительно увеличила нагрузку на семьи, которые и без того живут в тяжелых условиях при ограниченном доступе к жилью и базовым средствам безопасности. Особую обеспокоенность вызывают внутренне перемещенные лица с хроническими заболеваниями легких, опасающиеся за свое здоровье из-за отсутствия надежного укрытия.
Палестинцы, ранее пережившие израильские удары, продолжают сталкиваться с серьезными трудностями, связанными с нехваткой продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Ситуацию усугубляют холодная погода и неблагоприятные климатические условия.
Ранее сообщалось, что в Газе из-за израильских авиаударов погибли более 10 человек.
Официальный представитель ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем обвинил Израиль в новой атаке против перемещенных палестинцев, назвав произошедшее серьезным нарушением договоренностей. По его словам, инцидент произошел за несколько дней до первого заседания Совета мира при президенте США Дональде Трампе.
Напомним, 6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта при участии посредников из Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня.