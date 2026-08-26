Мощная буря оставила без электричества сотни тысяч жителей Литвы

В двух районах Литвы объявили чрезвычайную ситуацию после бури с ураганным ветром и проливным дождем, которая оставила без электричества сотни тысяч потребителей, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, власти двух — Биржайского и Тельшяйского — районов Литвы из-за последствий субботней бури с ураганным ветром и проливным дождем, вызвавшей массовое отключение электроэнергии, объявили на своей территории режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило национальное радио LRT.

— Решение об объявлении чрезвычайной ситуации принято в связи с затопленными полями, мелиоративными каналами и некоторыми улицами, — сказал в эфире мэр Тельшяйского района Томас Каткус. Такой режим, по его словам, позволит местным властям воспользоваться средствами резерва мэра.

Как отметил мэр Биржайского района Кестутис Книзикявичюс, в ряде населенных пунктов нет воды, по-прежнему лишены электроэнергии более 1,5 тыс. потребителей. «Проблемой является то, что три из четырех линий высокого напряжения, на которых произошли аварии, находятся на территории соседней Латвии.

Накануне режим чрезвычайной ситуации объявили самоуправления Казлу Руды и Аникщяйского района.

Максимальное число потребителей, у которых из-за аварий отключилось электричество, составляло вечером 22 августа 268 тыс. Утром 23 августа их было около 219 тыс., в полдень понедельника — 111 тыс., по состоянию на 14:00 вторника (совпадает с мск) — 75 тыс.

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