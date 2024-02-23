10:52, 23 Февраль 2024 | GMT +6
Мошенница обещала обналичить деньги в Туркестанской области
Мошенница, обещавшая обналичить деньги, задержана в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники группы CyberPol управления криминальной полиции ДП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в интернет-мошенничестве. Ею оказалась ранее судимая жительница Шымкента, причастная к двум фактам мошенничества на территории области.
Установлено, что 30-летняя женщина разместила в социальных сетях объявление об услугах по обналичке денег. Затем злоумышленница входила в доверие к потерпевшим и обманным путем выманила денежные средства.
По указанным фактам проводится досудебное расследование. Выясняется причастность женщины к другим аналогичным преступлениям.