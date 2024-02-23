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    10:52, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Мошенница обещала обналичить деньги в Туркестанской области

    деньги
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Мошенница, обещавшая обналичить деньги, задержана в Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники группы CyberPol управления криминальной полиции ДП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в интернет-мошенничестве. Ею оказалась ранее судимая жительница Шымкента, причастная к двум фактам мошенничества на территории области.

    Установлено, что 30-летняя женщина разместила в социальных сетях объявление об услугах по обналичке денег. Затем злоумышленница входила в доверие к потерпевшим и обманным путем выманила денежные средства.

    По указанным фактам проводится досудебное расследование. Выясняется причастность женщины к другим аналогичным преступлениям.

    Теги:
    Мошенничество Туркестанская область Регионы Борьба с преступностью Криминал
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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