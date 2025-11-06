Мошенников будут пороть розгами в Сингапуре

Одно из новшеств — введение порки розгами в качестве наказания для интернет-мошенников. По словам старшего государственного министра, за период с 2020 года до первой половины 2025 года в стране было зарегистрировано около 190 000 случаев мошенничества — что составляет примерно 60% всех зарегистрированных преступлений. Совокупный ущерб превысил 3,7 млрд сингапурских долларов.

Что именно предлагается

Введение обязательной телесной порки для лиц, совершивших мошенничество посредством удаленной связи (онлайн-мошенничество), если они знали, что организованная преступная группа является мошенническим синдикатом — минимум 6 ударов палкой.

Юридическая ответственность для «посредников» — лица, содействующие мошенничеству, те, кто предоставляет мошенникам доступ к инструментам (SIM-карты, банковские счета и прочее).

Также закон предусматривает пересмотр применения порки в других преступлениях: для ряда правонарушений порка будет исключена, а для некоторых — переводится из обязательной в дискреционную форму.

Однако, избиения палками не коснется реальных жертв, которых обманом заставили предоставить мошеннические услуги.

Помимо мошенничества, законопроект охватывает следующие темы: усиление ответственности за распространение оскорбительных материалов и защиту жертв — особенно с использованием цифровых/социальных платформ. Расширение защиты несовершеннолетних и уязвимых лиц.

Согласно информации The Washington Post, женщины, девушки и мужчины старше 50 лет освобождены от наказания палкой.

