РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мошенников будут пороть розгами в Сингапуре

    Правительство Сингапура представило на рассмотрение Парламента серьезный пакет поправок к уголовному законодательству по шести направлениям, включая борьбу с мошенничеством и защиту уязвимых групп, передает агентство Kazinform. 

    Мошенников будут пороть розгами в Сингапуре
    Фото: Википедия

    Одно из новшеств — введение порки розгами в качестве наказания для интернет-мошенников.  По словам старшего государственного министра, за период с 2020 года до первой половины 2025 года в стране было зарегистрировано около 190 000 случаев мошенничества — что составляет примерно 60% всех зарегистрированных преступлений. Совокупный ущерб превысил 3,7 млрд сингапурских долларов.

    Что именно предлагается

    • Введение обязательной телесной порки для лиц, совершивших мошенничество посредством удаленной связи (онлайн-мошенничество), если они знали, что организованная преступная группа является мошенническим синдикатом — минимум 6 ударов палкой.
    • Юридическая ответственность для «посредников» — лица, содействующие мошенничеству, те, кто предоставляет мошенникам доступ к инструментам (SIM-карты, банковские счета и прочее).
    • Также закон предусматривает пересмотр применения порки в других преступлениях: для ряда правонарушений порка будет исключена, а для некоторых — переводится из обязательной в дискреционную форму.

    Однако, избиения палками не коснется реальных жертв, которых обманом заставили предоставить мошеннические услуги.

    Помимо мошенничества, законопроект охватывает следующие темы: усиление ответственности за распространение оскорбительных материалов и защиту жертв — особенно с использованием цифровых/социальных платформ. Расширение защиты несовершеннолетних и уязвимых лиц.

    Согласно информации The Washington Post, женщины, девушки и мужчины старше 50 лет освобождены от наказания палкой.

    Ранее мы писали, что дропперам в Казахстане грозит до 7 лет лишения свободы. 

    Теги:
    В мире Мировые новости Сингапур
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
    Сейчас читают