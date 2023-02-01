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Мошенники выдают себя за сотрудников департамента юстиции в Алматы

1 Февраля 2023, 18:42
Мошенники выдают себя за сотрудников департамента юстиции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мошенники звонят казахстанцам, представляясь сотрудниками департамента юстиции, путем обмана и убеждения, выманивают у них финансовые средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Схема состоит в том, что злоумышленники продают поддельный товар по завышенным ценам посредством интернета, социальных сетей. После сделки отключают телефоны. Далее мошенники звонят пострадавшим, представляясь сотрудниками департамента юстиции, сообщают о поимке аферистов, предоставляют поддельные удостоверения и обещают компенсации. Однако предварительно требуют предоплату в виде комиссии», - сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель отдела по обеспечению исполнительного производства департамента юстиции Ануар Жексеков.

Он отметил, что департамент юстиции не предоставляет материально-финансовую компенсацию.

«Подобные факты регистрировались с начала декабря 2022 года. Направлено заявление со всеми доказывающими материалами в департамент полиции Алматы, заявление находится на стадии расследования. Между тем мошенники продолжают обманывать людей. Ежедневно в департамент юстиции поступают звонки от наших сограждан со всей республики для уточнения имен данных действующих сотрудников. Всего за два месяца поступило около 300 звонков», - отметил пресс-секретарь ведомства Алмас Бекботаев.

Он призвал всех жителей страны предупредить своих близких, друзей и знакомых о мошеннических фактах, не поддаваться на провокации и убеждения мошенников. В случае возникновения подобных ситуаций можно позвонить по номеру: +77772522323 для получения информации о действующих сотрудниках департамента юстиции города Алматы.

Кроме того, списки сотрудников опубликованы на официальном сайте департамента.


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