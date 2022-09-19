19 Сентября 2022, 18:28

Мошенники рассылают казахстанцам ложные уведомления о наличии неуплаченных налогов – КГД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений пользователям банковских мобильных приложений с предложением уплатить начисленные суммы налога на имущество и налога на транспортные средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Действующий порядок вручения уведомления включает в себя:

- направление по почте заказным письмом с уведомлением;

- электронным способом в личный кабинет налогоплательщика,

- электронным способом через мобильное приложение.

Как вычислить фейковое уведомление?

Обратите внимание на следующее:

- неверное указание отправителя уведомления, к примеру «АО «Налоги РК»;

- при правильной уплате налога на имущество указывается Управление государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика – при уплате налога на транспортные средства;

- установленные сроки уплаты налогов – по налогу на транспортные средства – не позднее 1 апреля, по налогу на имущество – не позднее 1 октября, соответственно уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.

Помните:

- исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте «kgd.gov.kz», мобильного приложения «E-salyq Azamat», а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги- налоги- налог на транспорт и имущество-ввести ИИН);

- проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в (AppStore, PlayMarket) e-Salyq Azamat→Электронные сервисы→Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам→Ввести ИИН.

«Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого Контакт-центра – 1414», - сообщили в КГД МФ РК.