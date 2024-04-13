РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:07, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Мошенники рассылают фейковую информацию от имени Антикора РК

    Мошенники рассылают фейковую информацию от имени Антикора
    Фото: Антикор РК

    Антикоррупционная служба РК предупредила о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и других) создали фальшивые аккаунты от имени ее сотрудников и руководства и рассылают фейковую информацию, передает агентство Kazinform.

    — Просьба не доверять недостоверной рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять средства. В случае наличия таких фактов, просим сообщать в правоохранительные органы Республики Казахстан, — говорится в сообщении Антикора.

    В случае, если вы столкнулись с коррупцией, можете сообщить и прислать фото/видео в телеграм-бот Антикоррупционной службы РК @antikorkz_bot или по номеру 1424.

    Теги:
    Мошенничество Фейки Борьба с преступностью Антикор
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!