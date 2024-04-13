16:07, 13 Апрель 2024 | GMT +6
Мошенники рассылают фейковую информацию от имени Антикора РК
Антикоррупционная служба РК предупредила о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и других) создали фальшивые аккаунты от имени ее сотрудников и руководства и рассылают фейковую информацию, передает агентство Kazinform.
— Просьба не доверять недостоверной рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять средства. В случае наличия таких фактов, просим сообщать в правоохранительные органы Республики Казахстан, — говорится в сообщении Антикора.
В случае, если вы столкнулись с коррупцией, можете сообщить и прислать фото/видео в телеграм-бот Антикоррупционной службы РК @antikorkz_bot или по номеру 1424.