Мошенники распространяют в Интернете фейковое интервью министра финансов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сети появился сайт, на котором размещена статья с заголовком «Банк Казахстана подает в суд на Эрулан Жамаубаев за то, что он сказал в прямом эфире» (орфография сохранена — прим. Stopfake.kz). В тексте приводится беседа со ссылкой на якобы интервью заместителя Премьер-Министра — министра финансов РК Ерулана Жамаубаева телеканалу Qazaqstan. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.



Статья размещена на стороннем сайте, но сама страница по дизайну имитирует портал Nur.kz и проиллюстрирована кадрами реального прямого эфира, который состоялся 17 февраля 2023 года. При этом в тексте полностью выдуманного интервью рекламируется бот для торговли на криптовалютном рынке.

Оригинальная запись этой передачи на телеканале Qazaqstan размещена на YouTube. Ничего изложенного в статье, на самом деле во время прямого эфира не происходило.

Таким образом, опубликованное 3 августа 2023 года текстовое интервью на русском языке – фейк. Оно полностью выдуманное и не соответствует действительности. Оригинал беседы с корреспондентом в эфире на казахском языке есть в открытом доступе.