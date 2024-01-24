Мошенники распространяют ссылку на фейковый сайт Министерства финансов РК

В WhatsApp распространяется сообщение о якобы новом постановлении. В нем сказано, что гражданам Казахстана положены выплаты от 100 тысяч тенге. Для того, чтобы «проверить начисления», пользователям предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт Минфина РК. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на stopfake.kz.

Эта рассылка – дело рук мошенников. Сообщение о новом постановлении о выплатах каждому казахстанцу является фейковым. В официальных источниках и в СМИ подобной информации нет.

В пресс-службе Министерства финансов РК распространяемое сообщение опровергли. В ведомстве подтвердили, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а прикрепленная ссылка ведет на фальшивый сайт, созданный от имени Минфина РК. Там также напомнили о том, что вся официальная информация размещается на официальном портале Министерства финансов Республики Казахстан.

Напоминаем, чтобы не потерять деньги и не стать жертвой киберпреступников, не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте на сторонних ресурсах персональные и банковские данные. Доверяйте только официальным и достоверным источникам информации.