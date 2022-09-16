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    16:35, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мошенники пытались похитить один миллиард тенге у покойного алматинца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Медеуским судом Алматы вынесен приговор в отношении мошенников, которые на основании поддельных документов внесли исковое заявление о взыскании несуществующей суммы задолженности в размере 1 млрд тенге с банковского счета покойного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Фактически у потерпевшего каких-либо долговых обязательств не имелось. В результате распоряжением частного судебного исполнителя банком денежные средства зачислены на текущий счет судебного исполнителя в целях перечисления их взыскателю. Однако, преступные действия мошенников были своевременно пресечены супругой потерпевшего, которая обратилась в правоохранительные органы. В итоге виновные лица осуждены к различным срокам наказания», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы.


    Теги:
    Алматы Мошенничество для mail.ru Правоохранительные органы
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