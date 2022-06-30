30 Июня 2022 16:03

Мошенники представляются заместителем начальника полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов предупредил жителей города об участившихся случаях интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Преступники звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками полиции, в том числе и мною, после чего говорят, что в настоящее время проводится спецоперация по поимке мошенников, пытавшихся оформить на ваше имя кредит», - написал Рустам Абдрахманов в своем Telegram -канале.

По данным Р. Абдрахманова, у мошенников есть и другая схема: лжеполицейский сообщает, что сейчас проводится совместная отработка с Национальным банком РК и просит оставаться на линии для переключения связи с сотрудником Национального банка.

«Далее голос поясняет, что по вашей карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения ваших средств необходимо внести определенную сумму на ваш банковский счет либо на счет третьих лиц», - отметил он.

Спикер добавил, что сотрудники полиции никогда не проводят спецоперации и какие-либо следственные действия по телефону. Для этих целей они просят явиться в подразделение полиции, назначая дату и время визита.

Замначальника ДП также заявил, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон.

«В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте или на сайте банка. Никому не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности», - предупредил Р. Абдрахманов.