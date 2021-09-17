Мошенники предлагали алматинцам дешевые квартиры и машины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы разоблачены мошенники, предлагавшие горожанам дешевые квартиры и машины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Установлено, что в течение нескольких месяцев двое мужчин брали в аренду дорогостоящие автомобили и квартиры и за короткий срок аренды перепродавали их по более низкой цене.

«Покупателей находили через знакомых, работало так называемое «сарафанное радио». Им удавалось убеждать покупателей, что документы на имущество предоставят позже. Этот фактор не мешал мужчинам получать от обманутых граждан полный расчет за товар. По факту мошенничества начато досудебное расследование по статье 190 части 4 УК РК. В ходе следственных мероприятий установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности «дуэта». На данный момент им доказано еще пять преступных эпизодов. На период следствия в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Если вы пострадали от преступных действий этих людей, полиция просит позвонить по телефонам: +7-708-707-92-02; +7-705-555-77-63; +7-775-774-44-41 и +7-775-106-18-84.