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Мошенники под видом сотрудников Минтруда обманывали казахстанцев
17 Августа 2022 10:43

Мошенники под видом сотрудников Минтруда обманывали казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неизвестные лица, представляясь сотрудниками Министерства труда и социальной защиты населения РК, звонят гражданам и обещают социальную помощь в виде денежных выплат в размере от 500 тыс. до 1 млн тенге. Эта информация не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для якобы оказания материальной помощи неизвестные лица просят снять с ареста счета и погасить задолженность (во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками).

После того как гражданин снимает арест со счета для получения обещаемой материальной помощи, неизвестные лица ссылаются на технические неполадки и невозможность оказания помощи.

Минтруда сообщает, что сотрудники министерства не осуществляют обзвон граждан, все государственные социальные выплаты производятся на основании обращений граждан или в проактивном формате.

«Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону. Если вы подверглись обману мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию», - сообщили в Минтруда.


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