Мошенники под видом органов ЧС присваивали деньги предпринимателей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пресечена деятельность группы мошенников, которая под видом контролирующих органов присваивала деньги предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города.

По данным прокуратуры, работники ТОО «Нур-Султан Промбезопасность», подменяя специалистов органов ЧС вводили в заблуждение субъекты бизнеса, проводили проверки и под угрозой штрафов вынуждали оплатить до 60 тысяч тенге за услуги противопожарной безопасности.

«Такая преступная схема имела системный характер. Только в настоящее время установлены свыше 30 пострадавших лиц в Наурызбайском и Ауэзовском районах Алматы. Подобные незаконные действия дискредитируют и наносят урон проводимым государственным мерам по снижению давления на бизнес», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Также сообщается, что в стране до 2023 года действует мораторий на проверки субъектов МСБ.

«По данным фактам прокуратурой Наурызбайского района инициировано досудебное расследование, по подозрению в мошенничестве задержаны два лица, 1991 и 1995 годов рождения. С санкции суда они взяты под стражу. Учитывая, что противозаконным действиям могли подвергнуться предприниматели других районов города, по таким случаям просим обращаться в Управление полиции Наурызбайского района по номерам: 254-44-62, 8-747-297-37-26, либо в мобильную группу прокуратуры: 8-701-775-55-00», - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в 2021 году в мобильную группу прокуратуры поступило 218 сигналов от предпринимателей, по которым внесены 8 актов прокурорского надзора, защищены более 1,5 тысяч прав, 39 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 26 к административной, отменено 120 незаконных проверок.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники криминальной полиции столичного департамента полиции задержали серийного мошенника.