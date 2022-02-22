+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мошенники под видом органов ЧС присваивали деньги предпринимателей в Алматы

22 Февраля 2022 14:06
Поделиться:
Мошенники под видом органов ЧС присваивали деньги предпринимателей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пресечена деятельность группы мошенников, которая под видом контролирующих органов присваивала деньги предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города.

Новости по теме
Через общедомовые чаты выявляют нарушителей полицейские Нур-Султана
Кадровые перестановки произошли в костанайском департаменте полиции Уровень доверия к органам полиции вырос за год среди казахстанцев Договор с логотипом банка присылают мошенники в СКО

По данным прокуратуры, работники ТОО «Нур-Султан Промбезопасность», подменяя специалистов органов ЧС вводили в заблуждение субъекты бизнеса, проводили проверки и под угрозой штрафов вынуждали оплатить до 60 тысяч тенге за услуги противопожарной безопасности.

«Такая преступная схема имела системный характер. Только в настоящее время установлены свыше 30 пострадавших лиц в Наурызбайском и Ауэзовском районах Алматы. Подобные незаконные действия дискредитируют и наносят урон проводимым государственным мерам по снижению давления на бизнес», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Также сообщается, что в стране до 2023 года действует мораторий на проверки субъектов МСБ.

«По данным фактам прокуратурой Наурызбайского района инициировано досудебное расследование, по подозрению в мошенничестве задержаны два лица, 1991 и 1995 годов рождения. С санкции суда они взяты под стражу. Учитывая, что противозаконным действиям могли подвергнуться предприниматели других районов города, по таким случаям просим обращаться в Управление полиции Наурызбайского района по номерам: 254-44-62, 8-747-297-37-26, либо в мобильную группу прокуратуры: 8-701-775-55-00», - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в 2021 году в мобильную группу прокуратуры поступило 218 сигналов от предпринимателей, по которым внесены 8 актов прокурорского надзора, защищены более 1,5 тысяч прав, 39 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 26 к административной, отменено 120 незаконных проверок.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники криминальной полиции столичного департамента полиции задержали серийного мошенника.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Криминал   #Мошенничество  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Через общедомовые чаты выявляют нарушителей полицейские Нур-Султана
Кадровые перестановки произошли в костанайском департаменте полиции
Уровень доверия к органам полиции вырос за год среди казахстанцев
Договор с логотипом банка присылают мошенники в СКО
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
2 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
3 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
4 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
5 Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
6 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Читайте также
30 единиц огнестрельного оружия изъяли в Актюбинской области
Миллионов лишаются после «звонков из банка» жители СКО
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив