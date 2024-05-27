Мошенники пишут от имени акима Конаева

В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени акима Конаева Асхата Бердиханова. В акимате попросили граждан быть бдительными, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Уважаемые жители города Конаев! В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени акима города Асхата Бердиханова. Просьба не доверять подобным ссылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам. Будьте бдительны! У акима только в Инстаграме есть официальная страница. Все новости освещаются только через данный аккаунт! - сообщили в пресс-службе акимата.

Ранее мошенники писали казахстанцам от имени акима Алматинской области, от имени акима Павлодарской области Асаина Байханова, от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, от имени Премьер-министра и членов Правительства.

Кроме того, в стране участились случаи мошенничества, когда лжесотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, а также инциденты с участием телефонных мошенников, действующих под видом сотрудников КНБ.