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    12:34, 27 Май 2024 | GMT +6

    Мошенники пишут от имени акима Конаева

    фейк
    Фото: qonaev_akimdigi/ instagram

    В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени акима Конаева Асхата Бердиханова. В акимате попросили граждан быть бдительными, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Уважаемые жители города Конаев! В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени акима города Асхата Бердиханова. Просьба не доверять подобным ссылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам. Будьте бдительны! У акима только в Инстаграме есть официальная страница. Все новости освещаются только через данный аккаунт! - сообщили в пресс-службе акимата.

    Ранее мошенники писали казахстанцам от имени акима Алматинской области, от имени акима Павлодарской области Асаина Байханова, от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, от имени Премьер-министра и членов Правительства. 

    Кроме того, в стране участились случаи мошенничества, когда лжесотрудники представляются судебными исполнителями, требуя от граждан погасить задолженность, а также инциденты с участием телефонных мошенников, действующих под видом сотрудников КНБ. 

    Теги:
    Мошенничество Акимат Общество Конаев
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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