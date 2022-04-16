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Мошенники от имени нацкомпании КазМунайГаз обманывают казахстанцев

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
16 Апреля 2022, 07:36
Мошенники от имени нацкомпании КазМунайГаз обманывают казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях появилось рекламное объявление, в котором казахстанцам предлагают заработать деньги от имени компании «КазМунайГаз». Портал Stopfake.kz разъяснил, почему верить этим объявлениям нельзя, передает МИА «Казинформ».

Мошенники создали специальный сайт и распространяют видео, в которых предлагают казахстанцам инвестировать деньги якобы в национальную компанию «КазМунайГаз». В обмен обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа.

«КазМунайГаз» заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер.

«Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам. Напоминаем, что информация о деятельности компании размещается только на сайте www.kmg.kz, а также на страницах компании в социальных сетях», — сказано в сообщении компании.


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