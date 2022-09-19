19 Сентября 2022, 15:30

Мошенники от имени «КазМунайГаз» обещают выплаты от 117 тысяч тенге ежемесячно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мошенники вновь активизировались в Казнете. На этот раз в социальных сетях пользователи видят объявление о том, что компания «КазМунайГаз» обязана выплачивать казахстанцам от 117 тыс. тенге каждый месяц. Портал Stopfake.kz разъяснил, что это неправда, передает МИА «Казинформ».

В рекламном объявлении сказано, что для того, чтобы получить выплату, необходимо вложить в компанию 110 тыс. тенге. Все это происки мошенников. Предупреждение об этом размещено на официальном сайте АО «КазМунайГаз».

«В настоящее время мошенники создали специальный сайт, приложение и страницы в социальных сетях, посредством которых распространяют рекламу и предлагают казахстанцам инвестировать деньги в якобы национальную компанию «КазМунайГаз». В обмен мошенники обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. АО НК «КазМунайГаз» заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер. Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам», — сказано на портале.

Также в тексте говорится о том, что всю информацию о деятельности компании можно получить на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram и на видеохостинге YouTube.

Это не первый раз, когда мошенники обещают казахстанцам выплаты от имени крупных компаний. Ранее подобные рекламные сообщения распространялись от имени крупных банков и криптобирж.