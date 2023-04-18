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Мошенники от имени Halyk Bank предлагают подарки на Рамадан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2023, 13:47
Мошенники от имени Halyk Bank предлагают подарки на Рамадан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мошенники в WhatsApp рассылают сообщение с приглашением от имени Halyk Bank поучаствовать в розыгрыше подарков на Рамадан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

На официальном сайте Halyk Bank нет никаких объявлений о розыгрышах или раздаче подарков к Рамадану. Ни о чем подобном также не говорится и на официальных страницах банка в сетях Instagram и Facebook.

Сама рассылка обладает всеми признаками фишинговой схемы: обещает материальную выгоду пользователям и ведет на неизвестный и небезопасный сайт. Ранее мы рассказывали о подобных схемах.

Такой вид онлайн-мошенничества называется фишингом. При помощи своих сайтов мошенники получают доступ к персональной информации пользователей, такой как логины и пароли от мобильного банкинга, приватных аккаунтов и прочее.


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