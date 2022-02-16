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Мошенники обманывают казахстанцев от имени авиакомпании

16 Февраля 2022 13:12
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Мошенники обманывают казахстанцев от имени авиакомпании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В WhatsApp распространяется ссылка на опрос, который якобы проводит компания AirAstana в честь своего 20-летия. На странице сказано, что участники могут получить 100 000 тенге в качестве приза. Портал Stopfake.kz сообщает, что это фишинг, передает МИА «Казинформ».

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На официальном сайте AirAstana нет никаких упоминаний о розыгрыше подобного рода. Также о нем не упоминается и на официальных страницах.

Вместе с тем на Telegram-странице авиаперевозчика сказано: «Air Astana проводит розыгрыши, конкурсы и акции только на своих официальных страницах в социальных сетях или на сайте airastana.com. Просим быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников!»

Таким образом, поскольку опрос, который сейчас предлагают пройти пользователям, не размещен на официальном портале авиакомпании или на ее страницах в социальных сетях, считать его подлинным нельзя. Следовательно, этот опрос – дело рук мошенников.

Подобный вид интернет-мошенничества называется фишингом. С его помощью злоумышленники завладевают персональной информацией пользователей, данными банковских карт, логинами и паролями от приватных и платных аккаунтов.


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