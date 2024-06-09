Мошенники обещают вернуть казахстанцам похищенные лжеброкерами деньги

Казнет наводнила реклама, в которой неизвестные обещают возвратить казахстанцам деньги, похищенные мошенниками-брокерами. Якобы на возврат денег необходимо всего 48 часов. Это фейк, передает агентство Kazinform со ссылкой на stopfake.kz.

В качестве приманки злоумышленники использовали подложное фото. На нем изображены Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Снабжена иллюстрация громким заголовком «Брокеры-мошенники задержаны при сотрудничестве с Интерполом». На самом деле фотография взята с официального сайта Президента РК. Сделана она в Нью-Йорке в сентябре 2019 года. Касым-Жомарт Токаев встречался с Антониу Гутерришем на 74-й сессии ООН, чтобы обсудить перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и Организации Объединенных Наций.

Мошенники в рекламе предлагают заполнить заявку и ждать звонка от специалиста. Не стоит оставлять свои данные на неизвестных сайтах. Таким образом вы передадите аферистам личную информацию о себе, которой они воспользуются в корыстных целях.

Ранее на сайте фактчекеров была опровергнута подобная информация, распространяемая от имени известного казахстанского предпринимателя Маргулана Сейсембаева. Мошенники также завлекали быстрым возвратом денег пострадавшим от рук мошенников-брокеров.