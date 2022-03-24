Мошенники обещают денежные призы за участие в сомнительных опросах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете активизировались мошенники, выдающие себя за представителей АО «Казпочта». Они предлагают пользователям пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

На самом деле АО «Казпочта» не имеет отношения к этому опросу. Объявлений о подобного рода акциях нет ни на официальном сайте, ни на ее страницах в социальных сетях.

О том, что опрос — дело рук мошенников, говорит и то, что он расположен на незащищенной платформе, а сам сайт напоминает десятки других сайтов, о которых мы уже писали ранее. Все они фишинговые.

Фишинг – это вид онлайн-мошенничества, при котором злоумышленники завладевают персональными данными пользователей: логинами и паролями, информацией о банковских картах и прочим.