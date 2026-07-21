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    Мошенники две тысячи раз обманули жителей Таджикистана в 2026 году

    В Таджикистане за первом полугодие 20026 года правоохранительными органами зарегистрировано 2 тысячи фактов мошенничества, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

    телефон в руках, мошенники
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    В ходе пресс-конференции глава МВД РТ Рамазон Рахимзода проинформировал журналистов о криминогенной ситуации в республике. За первое полугодие 2026 года на территории Таджикистана зарегистрировано 11 731 преступление, что на 10,4% меньше прошлогоднего показателя. При этом, уровень раскрываемости преступлений составил 71%.

    Спикер отметил, что мошенничество остается одним из наиболее распространенных видов преступлений в республике.

    — За январь–июнь текущего года в республике зарегистрировано 2 002 фактов мошенничества, против 2 356 случаев за аналогичный период прошлого года. Таким образом, количество зарегистрированных фактов мошенничества сократилось на 354 случая, или примерно на 15 процентов, — заявил Рамазон Рахимзода.

    Он подчеркнул, что правоохранительные органы продолжают усиливать меры по предупреждению и раскрытию мошеннических преступлений, в том числе совершаемых с использованием современных информационных технологий, мобильной связи и интернет-ресурсов.

    Особое внимание уделяется профилактической работе с населением, повышению уровня правовой грамотности граждан и оперативному реагированию на обращения потерпевших.

    Ранее сообщалось, что более 700 нарушений закона о торжествах и обрядах выявили в Таджикистане.

    Мошенничество Полиция В мире Таджикистан СНГ Статистика Происшествия Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
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