Мошенники две тысячи раз обманули жителей Таджикистана в 2026 году

В Таджикистане за первом полугодие 20026 года правоохранительными органами зарегистрировано 2 тысячи фактов мошенничества, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

В ходе пресс-конференции глава МВД РТ Рамазон Рахимзода проинформировал журналистов о криминогенной ситуации в республике. За первое полугодие 2026 года на территории Таджикистана зарегистрировано 11 731 преступление, что на 10,4% меньше прошлогоднего показателя. При этом, уровень раскрываемости преступлений составил 71%.

Спикер отметил, что мошенничество остается одним из наиболее распространенных видов преступлений в республике.

— За январь–июнь текущего года в республике зарегистрировано 2 002 фактов мошенничества, против 2 356 случаев за аналогичный период прошлого года. Таким образом, количество зарегистрированных фактов мошенничества сократилось на 354 случая, или примерно на 15 процентов, — заявил Рамазон Рахимзода.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы продолжают усиливать меры по предупреждению и раскрытию мошеннических преступлений, в том числе совершаемых с использованием современных информационных технологий, мобильной связи и интернет-ресурсов.

Особое внимание уделяется профилактической работе с населением, повышению уровня правовой грамотности граждан и оперативному реагированию на обращения потерпевших.

Ранее сообщалось, что более 700 нарушений закона о торжествах и обрядах выявили в Таджикистане.