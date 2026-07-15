Более 700 нарушений закона о торжествах и обрядах выявили в Таджикистане

В Таджикистане за полгода рассмотрено 704 административных дела о нарушениях Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Об этом на отчетной пресс-конференции сообщил заместитель председателя Комитета по делам религии, регулированию традиций, торжеств и обрядов республики Фаррухулло Олимзода, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

В комитете отметили, что за шесть месяцев в стране зарегистрировали 35 699 торжеств и обрядов. Для контроля за соблюдением законодательства было проведено 8 661 рейдовое мероприятие.

Несмотря на ужесточение законодательства, число нарушений продолжает расти. За отчетный период было рассмотрено 704 дела об административных правонарушениях по статье 481 Административного кодекса Республики Таджикистан, что на 74 случая больше чем за аналогичный период 2025 года.

— По итогам рассмотрения в 699 случаях были назначены административные взыскания, еще пять дел были прекращены судами. Общая сумма назначенных штрафов составила 5,097 миллионов сомони (около 261 миллиона тенге — Прим. ред.), — сообщил Фаррухулло Олимзода.

Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», введенный в 2007 году, направлен на сохранение национальных ценностей и предотвращение расточительства при проведении свадеб, похорон, рождении детей и других обрядов.