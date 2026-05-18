Мошенника за фейковую аренду коттеджей осудили в Павлодаре

В приговоре межрайонного суда по уголовным делам Павлодара указано, парень находился в учреждении № 73 с января по июль 2025 года. По версии следствия, подследственный каким-то образом пользовался смартфонов, находясь в колонии. Стал публиковать объявления о сдаче коттеджей в Павлодаре и Бухтарме.

— При обращении потенциального клиента, сообщал ему заведомо недостоверные сведения о наличии жилого помещения и возможности арендовать его. В последующем, получив от клиента положительный ответ на его аренду, требовал предварительную оплату путем перевода денежных средств на заранее подготовленный банковский счет и после поступления денежных средств похищал их и распоряжался ими по своему усмотрению, — говорится в приговоре межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.

Клиенты находились. В деле фигурирует 30 случаев обмана. Брал с людей предоплату разную: 10, 25, 45 тысяч тенге, а после, конечно, пропадал. Таким образом «заработал» 795 тысяч тенге.

Уголовное дело рассмотрели по факту мошенничества, за это 25-летний житель Усть-Каменогорска уже ранее был судим. Также наказание получал за кражу и грабеж. Свою вину в ложном сдаче коттеджей он не признал. Однако собранных доказательств оказалось достаточно для обвинительного приговора, по которому ему назначили 4 года заключения.

Гражданские иски о возмещении ущерба в суде предъявили не все потерпевшие. Мужчину обязали возместить лишь 110 тысяч тенге.

