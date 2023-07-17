Мошенник выманил 2 млн тенге у жительницы Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенник выманил 2 млн тенге у жительницы Туркестанской области, обещая ей земельный участок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



В отдел полиции города Кентау поступило заявление от местной жительницы. По словам потерпевшей, малознакомый мужчина пообещал помочь получить земельный участок, выманил 2 млн тенге и не выполнил обещанного. Факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 190 УК РК «Мошенничество». С целью задержания подозреваемого, обманувшего горожанку и завладевшего крупной суммой, создали следственно-оперативную группу и провели необходимые мероприятия.

Сотрудники полиции установили подозреваемого по месту жительства. Им оказался безработный местный житель. Как выяснилось, мужчина ранее был судимый за аналогичное преступление. Выясняется причастность подозреваемого к другим преступлениям.