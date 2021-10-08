РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:19, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мошенник составлял фиктивные договора купли-продажи квартир в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 35-летний уроженец Акмолинской области составлял фиктивные договора купли-продажи квартир в Алматы. Его задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в продаже квартир. Им оказался уроженец Акмолинской области.

    «Гражданин И., 1986 года рождения. Размещал объявление о продаже квартир. Когда находились покупатели, составлял фиктивный договор купли-продажи, получал деньги, переставал выходить на связь с покупателем и скрывался в неизвестном направлении. Последнюю сделку фигурант провернул на сумму почти 11 миллионов тенге», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

    Сейчас установлено уже несколько потерпевших. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.190 ч.3 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

    Лица, пострадавшим от действий этого человека, могут обращаться в управление полиции Алмалинского района по телефонам: 8-708-707-9202; 8-705-555-7763; 8-775-719-2727.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!