Мошенник составлял фиктивные договора купли-продажи квартир в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 35-летний уроженец Акмолинской области составлял фиктивные договора купли-продажи квартир в Алматы. Его задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в продаже квартир. Им оказался уроженец Акмолинской области.

«Гражданин И., 1986 года рождения. Размещал объявление о продаже квартир. Когда находились покупатели, составлял фиктивный договор купли-продажи, получал деньги, переставал выходить на связь с покупателем и скрывался в неизвестном направлении. Последнюю сделку фигурант провернул на сумму почти 11 миллионов тенге», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Сейчас установлено уже несколько потерпевших. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.190 ч.3 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Лица, пострадавшим от действий этого человека, могут обращаться в управление полиции Алмалинского района по телефонам: 8-708-707-9202; 8-705-555-7763; 8-775-719-2727.