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    09:00, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Мошенник продавал чужие земельные участки в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с земельными участками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    В дежурную часть Сайрамского РУП поступило заявление от местного жителя о том, что он стал жертвой мошенничества. Со слов потерпевшего, некий знакомый два года назад продал ему три земельных участка по 8 соток за 4,5 миллиона тенге. Спустя время выяснилось, что у одного участка не в порядке документы, а остальные два принадлежат другим людям. Потерпевший потребовал вернуть деньги, однако знакомый стал тянуть время, обещая оформить документы. Не дождавшись возврата денег, житель Сайрамского района обратился за помощью в полицию. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 180 УК РК «мошенничество».

    Полицейские задержали подозреваемого и доставили в Сайрамское РУП. Мужчина находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.




    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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