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Мошенник оформил три кредита на жителя Туркестанской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
13 Сентября 2022, 15:34
Мошенник оформил три кредита на жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник, обещая оформить водительские права, использовал документы потерпевшего, оформив на него три кредита в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Тулькубасский РОП обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошенничества. По словам потерпевшего, месяц назад он познакомился с неизвестным, который заверил, что может быстро оформить водительское удостоверение. Доверившись, сельчанин отдал незнакомцу копию удостоверения личности и 250 тыс. тенге. Однако обещанных документов мужчина не получил, и никто не вернул ему деньги. Он обратился за помощью в полицию.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, ранее судимого местного жителя. Выяснилось, что подозреваемый не только забрал деньги, но и по удостоверению личности оформил на имя потерпевшего сразу три кредита. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3 млн тенге. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.


Туркестанская область   Общество   Мошенничество  
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