ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник оформил кредиты на друзей отца в Туркестанской области. Подозреваемый задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Мактааральский районный отдел полиции обратились двое местных жителей. Со слов одного из потерпевших, от его имени неизвестный взял товарный кредит и причинил ущерб на 1 млн 150 тысяч тенге. Другой заявитель сообщил, что на его имя оформили товарный кредит на 435 тысяч тенге. Когда из банка поступили извещения о долге, потерпевшие обратились за помощью к сотрудникам полиции. Факты зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Стражи порядка установили подозреваемого в мошенничестве и задержали по месту жительства. Молодой человек оказался сыном друга потерпевших.Как выяснилось, подозреваемый воспользовался тем, что пожилые люди не очень хорошо разбираются в мобильных телефонах. Одного из них мошенник обманул, предложив почистить гаджет от вирусов и оформил кредит от его имени. Также обманным путем он взял товарный кредит и на второго потерпевшего. Затем молодой человек забрал два телефона IPhone 13 и IPhone 13 PRO и продал их в Узбекистан.По фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.