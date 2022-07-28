28 Июля 2022 16:04

Мошенник обманул на 3 млн тенге жителей Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник обманул на 3 млн тенге жителей Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть управления полиции города Туркестана с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, малознакомый мужчина пообещал ему решить вопрос с земельным участком. Доверившись, горожанин передал ему более миллиона тенге. Однако, знакомый так и не оформил документов и не вернул деньги. После чего потерпевший обратился за помощью к полицейским.

Факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, задержали подозреваемого в совершении мошенничества и доставили в управление полиции. Им является безработный житель Сауранского района.

Как выяснилось, подозреваемый оказался причастен к 3 другим фактам преступлений. У каждого из потерпевших под разными предлогами он выманил от 400 тысяч до 600 тысяч тенге, нанеся ущерб около 3 млн тенге. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.