Мошенник обманул казахстанский банк на 20 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Сарыагашского района Туркестанской области с заявлением обратился представитель одного из банков. По его словам, неизвестные, путем реализации несуществующих товаров через мобильное приложение, нанесли банку ущерб на сумму 20 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинфом» со ссылкой на Polisia.kz.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

С целью задержания злоумышленников создали следственно-оперативную группу. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель, безработный молодой человек.

Как выяснилось, подозреваемый под видом совершения операций по купле-продажи товаров через банковское приложение, обманным путем за месяц выманил 20 млн тенге.

Однако никакого товара он не реализовывал, а деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время мужчина арестован, а по данному факту проводится досудебное расследование.