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Мошенник обманул иностранца с оформлением документов в Туркестанской области

26 Августа 2021 10:37
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Мошенник обманул иностранца с оформлением документов в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратился гражданин Республики Узбекистан, ставший жертвой мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

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Со слов потерпевшего, год назад по семейным обстоятельствам он переехал в Мактаральский район. Некий знакомый, войдя к нему в доверие, предложил помощь в получении гражданства РК. Аферист выманил у мужчины путем мошенничества 150 тысяч тенге и в течение года так и не выполнил обещанного. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

Полицейские Мактаральского РОП задержали подозреваемого в городе Шымкент и доставили в районный отдел.

Как выяснилось, подозреваемый оказался причастен к ещё одному факту мошенничества. Аферист обещал сельчанину помощь в покупке корма для скота и выманил 100 тысяч тенге. Однако на сегодня, ни корма, ни денег мошенник не вернул.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность жителя района к другим аналогичным преступлениям.


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#Туркестанская область   #МВД РК   #Мошенничество  
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