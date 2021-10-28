РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:52, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мошенник обманул алматинцев на 30 млн тенге

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 39-летнего мужчину подозревают в обмане нескольких алматинцев на 30 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О противоправных действиях подозреваемого обманутые граждане изложили в своих заявлениях. Согласно версии одного из них, с злоумышленником он познакомился в интернете. Новый знакомый предложил помочь приобрести автомобиль из ОАЭ или Европы по цене ниже рыночной. После того, как подозреваемому были переданы денежные средства в размере 30 тысяч долларов, он перестал выходить на связь», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

    Подозреваемый задержан. В ходе разбирательства установлена его причастность к еще нескольким аналогичным эпизодам – злоумышленник присваивал деньги местных жителей под предлогом предоставления возможности приобрести залоговые квартиры. В этом случае он представлялся членом ликвидационной комиссии одного из банков второго уровня.

    В другом эпизоде подозреваемый обещал посодействовать в прекращении уголовного дела. На период досудебного расследования в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного человека, в полиции просят обратиться по телефонам: 8-708-707-92-02; 8-705-555-77-63; 8-775-719-27-27.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!