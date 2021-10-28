Мошенник обманул алматинцев на 30 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 39-летнего мужчину подозревают в обмане нескольких алматинцев на 30 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О противоправных действиях подозреваемого обманутые граждане изложили в своих заявлениях. Согласно версии одного из них, с злоумышленником он познакомился в интернете. Новый знакомый предложил помочь приобрести автомобиль из ОАЭ или Европы по цене ниже рыночной. После того, как подозреваемому были переданы денежные средства в размере 30 тысяч долларов, он перестал выходить на связь», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Подозреваемый задержан. В ходе разбирательства установлена его причастность к еще нескольким аналогичным эпизодам – злоумышленник присваивал деньги местных жителей под предлогом предоставления возможности приобрести залоговые квартиры. В этом случае он представлялся членом ликвидационной комиссии одного из банков второго уровня.

В другом эпизоде подозреваемый обещал посодействовать в прекращении уголовного дела. На период досудебного расследования в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного человека, в полиции просят обратиться по телефонам: 8-708-707-92-02; 8-705-555-77-63; 8-775-719-27-27.