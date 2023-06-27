Мошенник обещал в соцсетях помощь в переводе денег по низким ценам в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили подозреваемого, выманившего деньги посредством ложного объявления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

В Тулькубасский районный отдел полиции обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, через социальную сеть «Вконтакте» неизвестный, войдя в доверие, выманил у нее деньги на сумму свыше 200 тыс тенге. Данный факт зарегистрировали по статье «Мошенничество».

В целях раскрытия мошенничества и задержания подозреваемого создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских. Они провели все необходимые мероприятия, в результате установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый разместил ложную рекламу, обещая помощь в переводе денег по низким процентам. Девушка связалась по указанному номеру и договорилась о переводе денег через мобильное приложение. Однако, полученные деньги мужчина, с целью «легкой наживы», перевел на свой счет.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.