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Мошенник обещал в соцсетях помощь в переводе денег по низким ценам в Туркестанской области

Редактор:  
Зифа Хабирова
27 Июня 2023, 18:16
Мошенник обещал в соцсетях помощь в переводе денег по низким ценам в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили подозреваемого, выманившего деньги посредством ложного объявления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

В Тулькубасский районный отдел полиции обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, через социальную сеть «Вконтакте» неизвестный, войдя в доверие, выманил у нее деньги на сумму свыше 200 тыс тенге. Данный факт зарегистрировали по статье «Мошенничество».

В целях раскрытия мошенничества и задержания подозреваемого создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских. Они провели все необходимые мероприятия, в результате установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый разместил ложную рекламу, обещая помощь в переводе денег по низким процентам. Девушка связалась по указанному номеру и договорилась о переводе денег через мобильное приложение. Однако, полученные деньги мужчина, с целью «легкой наживы», перевел на свой счет.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.


Туркестанская область   МВД РК   Мошенничество  
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