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Мошенник обещал трудоустроить бейнеусцев на Тенгизское месторождение

10 Ноября 2021 17:45
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Мошенник обещал трудоустроить бейнеусцев на Тенгизское месторождение

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержан мошенник, обещавший жителям Бейнеуского района Мангистауской области трудоустроить их на Тенгизское нефтегазовое месторождение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В управление полиции города Атырау из Бейнеуского районного отдела полиции поступили документы обманутых жителей. Все они обратились с заявлениями в отношении 31-летнего жителя города Атырау, который обещал их трудоустроить в крупную компанию на Тенгизе. За это мошенник получил от потерпевших на свою карточку разные суммы», - сообщает пресс-служба ДП Атырауской области.

При проведении оперативно-розыскных работ атыраускими полицейскими был задержан 31-летний мужчина. В ходе следствия было установлено, что он причастен к 6 эпизодам мошенничества. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК РК (»Мошенничество«), ведется расследование.


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Мошенничество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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