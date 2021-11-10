Мошенник обещал трудоустроить бейнеусцев на Тенгизское месторождение

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержан мошенник, обещавший жителям Бейнеуского района Мангистауской области трудоустроить их на Тенгизское нефтегазовое месторождение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В управление полиции города Атырау из Бейнеуского районного отдела полиции поступили документы обманутых жителей. Все они обратились с заявлениями в отношении 31-летнего жителя города Атырау, который обещал их трудоустроить в крупную компанию на Тенгизе. За это мошенник получил от потерпевших на свою карточку разные суммы», - сообщает пресс-служба ДП Атырауской области.

При проведении оперативно-розыскных работ атыраускими полицейскими был задержан 31-летний мужчина. В ходе следствия было установлено, что он причастен к 6 эпизодам мошенничества. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК РК (»Мошенничество«), ведется расследование.