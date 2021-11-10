Мошенник обещал трудоустроить бейнеусцев на Тенгизское месторождение
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержан мошенник, обещавший жителям Бейнеуского района Мангистауской области трудоустроить их на Тенгизское нефтегазовое месторождение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В управление полиции города Атырау из Бейнеуского районного отдела полиции поступили документы обманутых жителей. Все они обратились с заявлениями в отношении 31-летнего жителя города Атырау, который обещал их трудоустроить в крупную компанию на Тенгизе. За это мошенник получил от потерпевших на свою карточку разные суммы», - сообщает пресс-служба ДП Атырауской области.
При проведении оперативно-розыскных работ атыраускими полицейскими был задержан 31-летний мужчина. В ходе следствия было установлено, что он причастен к 6 эпизодам мошенничества. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК РК (»Мошенничество«), ведется расследование.
- Штрафы на 700 тысяч тенге набрал в Павлодаре водитель авто с российскими номерами
- Необычная погоня в Алматы: полицейские преследовали лошадей по проспекту Аль-Фараби
- «Обмывал рождение сына»: лишенного прав пьяного водителя задержали в Нур-Султане
- 13 участковых пунктов полиции построят в городах и районах Костанайской области
- Почти 3 тысячи госслужащих вакцинировались против COVID-19 в Атырау
- К пяти годам приговорен водитель, по вине которого в ДТП погибли трое членов одной семьи
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана