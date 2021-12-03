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Мошенник обещал помочь оформить крупный кредит жителю Кентау

3 Декабря 2021 13:30
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Мошенник обещал помочь оформить крупный кредит жителю Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Мошенник обещал помочь оформить крупный кредит жителю Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился местный житель. Со слов потерпевшего, некий знакомый обещал ему помощь в оформлении кредита на 20 млн тенге и свою услугу он оценил в 150 тысяч тенге.

Не дождавшись обещанного кредита и возврата денег, мужчина обратился в полицию.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемого.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя города Кентау и доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что, войдя в доверие и обещая помощь в получении кредита, аферист в течение месяца выманил у знакомого деньги, которые затем потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.


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#Туркестанская область   #Мошенничество  
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