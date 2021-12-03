Мошенник обещал помочь оформить крупный кредит жителю Кентау
КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Мошенник обещал помочь оформить крупный кредит жителю Кентау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции города Кентау с заявлением обратился местный житель. Со слов потерпевшего, некий знакомый обещал ему помощь в оформлении кредита на 20 млн тенге и свою услугу он оценил в 150 тысяч тенге.
Не дождавшись обещанного кредита и возврата денег, мужчина обратился в полицию.
Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемого.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя города Кентау и доставили в отдел полиции.
Следствием установлено, что, войдя в доверие и обещая помощь в получении кредита, аферист в течение месяца выманил у знакомого деньги, которые затем потратил на собственные нужды.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
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