Мошенник нанес ущерб банку на 20 млн тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением обратился представитель одного из банков. По его словам, неизвестные, путем реализации несуществующих товаров через мобильное приложение, нанесли банку ущерб на сумму 20 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель, безработный молодой человек. Как выяснилось, подозреваемый под видом совершения операций по купле-продажи товаров через банковское приложение, обманным путём за месяц выманил 20 млн тенге. Полученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время мужчина арестован, а по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские советуют гражданам не передавать никому свои личные данные или коды банковских карт.