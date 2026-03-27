Мошенник из Threads: казахстанцы попались на выдуманную историю о сексуальном насилии в армии

В Министерстве обороны РК рассказали подробности схемы обмана, используемого казахстанцем. Так, в социальной сети Threads 23 февраля текущего года пользователь с анонимного аккаунта сообщил, что подвергся сексуальному насилию при прохождении воинской службы и в настоящее время опасается преследования. Он рассказал, что год назад вернулся из армии и до сих не может забыть случившуюся с ним ужасную историю.

Автор поста уверял, что якобы командир, угрожая, принудил его к действиям сексуального характера. Парень попросил финансовую поддержку у пользователей, сказав, что после случившегося вынужден уехать за границу. К публикации пользователь прикрепил банковские реквизиты, по которым просил граждан переводить деньги.

Разоблачить автора поста позволила бдительность одного из пользователей, обратившегося для проверки в полицию. У оперативников вызвали сомнения не только реквизиты, но и вся история, изложенная в публикации. Полицейские установили 17-летнего владельца банковского счета. С его слов, старый знакомый попросил у него реквизиты счета, куда обещал скинуть долг. Ссылаясь на заблокированные счета и проблемы с переводами, знакомый попросил юношу помочь принять и другие суммы. Доверчивый молодой человек согласился помочь, предоставив свои персональные данные. Только за два дня на его счет поступило более 100 денежных переводов.

Автора поста задержали, выяснилось, что мужчина никогда не служил в армии. 23-летний задержанный сообщил, что опубликовал фейковый пост, чтобы собрать деньги с пользователей. По фактам распространения заведомо ложной информации и мошенничества возбудили уголовные дела. Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в ИВС.

