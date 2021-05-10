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    12:40, 10 Май 2021 | GMT +6

    Мошенницу осудили за оформление на граждан онлайн-кредитов в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мошенница, оформлявшая на граждан онлайн-кредиты, осуждена к 4,5 годам лишения свободы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Как информировали в Следственном управлении ДП города, в управление полиции Медеуского района обратилось более 90 граждан РК по факту мошенничества, совершенного гражданкой Нуркеновой А., 1987 года рождения.

    «Установлено, что указанное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием, получала личные данные потерпевших, а затем оформляла на их имена в микрокредитных организациях онлайн-займы. Предварительным следствием вина подозреваемой полностью доказана. Досудебное расследование по делу окончено. Приговором суда Нуркенова А.Б. признана виновной и осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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