Мошенницу осудили за оформление на граждан онлайн-кредитов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мошенница, оформлявшая на граждан онлайн-кредиты, осуждена к 4,5 годам лишения свободы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Как информировали в Следственном управлении ДП города, в управление полиции Медеуского района обратилось более 90 граждан РК по факту мошенничества, совершенного гражданкой Нуркеновой А., 1987 года рождения.

«Установлено, что указанное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием, получала личные данные потерпевших, а затем оформляла на их имена в микрокредитных организациях онлайн-займы. Предварительным следствием вина подозреваемой полностью доказана. Досудебное расследование по делу окончено. Приговором суда Нуркенова А.Б. признана виновной и осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы», - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.