Мошенничество с субсидиями на 7 млн тенге раскрыли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали афериста, который, обещая помощь в получении госсубсидий, обманным путем выманил у жителей Келесского района около семи миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратился местный житель. Неизвестный мужчина выманил у него крупную сумму денег. Со слов потерпевшего, аферист предложил сельчанину помощь в получении безвозмездных субсидий, а затем путем мошенничества забрал около 3,5 миллиона тенге. Спустя месяц, не дождавшись ни результатов, ни возврата денег, потерпевший обратился в полицию.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по стать 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что молодой человек, войдя в доверие к потерпевшему, под предлогом помощи в получении субсидий, выманил деньги и скрылся из виду, не выполнив обещанного.

Аферист аналогичным способом обманул еще трех жителей района. Общая сумма ущерба составила около семи миллионов тенге. По фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанного к другим преступлениям.

