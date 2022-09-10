РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:24, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мошенничество: Halyk Bank обязан выплачивать казахстанцам от 117 700 тенге ежемесячно

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Instagram пользователи видят рекламу о том, что отныне Halyk Bank обязан выплачивать каждому казахстанцу по 117 700 тенге ежемесячно. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    На самом деле эта реклама – дело рук мошенников и к Halyk Bank никакого отношения не имеет.

    «Это орудуют мошенники! Просим быть бдительными и не переходить по указанной ссылке. Вся актуальная информация по продуктам, услугам и проводимым акциям банка доступна на сайте Halykbank.kz», — сообщили в службе поддержки клиентов банка.

    Также внимание следует обратить на то, что реклама распространяется не на официальном ресурсе, а от имени страницы, подписанной как The Ticket West Michigan. Это название коммерческой спортивной радиостанции, вещающей в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган (США). На их официальном сайте нет совершенно никакой информации, указывающей на то, что они действительно могли заказать рекламу, обещающую банковские выплаты казахстанцам.

    Также при переходе по ссылке, указанной в рекламе, пользователи попадают на несуществующий сайт, что говорит о том, что он уже удален либо заблокирован.

    Из этого следует, что заявления о том, что Halyk Bank обязан выплачивать казахстанцам по 117 700 тенге на ежемесячной основе, – фейк.


    Теги:
    Общество Фейки Мошенничество
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!