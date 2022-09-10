Мошенничество: Halyk Bank обязан выплачивать казахстанцам от 117 700 тенге ежемесячно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Instagram пользователи видят рекламу о том, что отныне Halyk Bank обязан выплачивать каждому казахстанцу по 117 700 тенге ежемесячно. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

На самом деле эта реклама – дело рук мошенников и к Halyk Bank никакого отношения не имеет.

«Это орудуют мошенники! Просим быть бдительными и не переходить по указанной ссылке. Вся актуальная информация по продуктам, услугам и проводимым акциям банка доступна на сайте Halykbank.kz», — сообщили в службе поддержки клиентов банка.

Также внимание следует обратить на то, что реклама распространяется не на официальном ресурсе, а от имени страницы, подписанной как The Ticket West Michigan. Это название коммерческой спортивной радиостанции, вещающей в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган (США). На их официальном сайте нет совершенно никакой информации, указывающей на то, что они действительно могли заказать рекламу, обещающую банковские выплаты казахстанцам.

Также при переходе по ссылке, указанной в рекламе, пользователи попадают на несуществующий сайт, что говорит о том, что он уже удален либо заблокирован.

Из этого следует, что заявления о том, что Halyk Bank обязан выплачивать казахстанцам по 117 700 тенге на ежемесячной основе, – фейк.