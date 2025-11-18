РУ
    16:54, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мошенничество: актюбинка обманула государство на 180 млн тенге

    Бухгалтер по приговору суда осуждена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Однако реальное отбывание наказания для нее отложено и начнется только через 5 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    онлайн ноутбук, моешнничество
    Фото: pexels.com

    Уголовное дело рассматривалось в Мугалжарском районном суде. Обвиняемая, прекрасно ориентирующаяся в бухгалтерском учете и налоговой сфере, понесла ответственность по статье Уголовного кодекса «Мошенничество».

    Как следует из материалов дела, женщина прошла курс «В декрет с миллионами», после чего получила практические навыки и начала применять их на деле. В период с 2023 по 2024 годы она, пользуясь статусом индивидуального предпринимателя, оформляла беременных женщин, перечисляла за них ежемесячные обязательные социальные и пенсионные взносы, а также страховые платежи по медицинскому страхованию. В результате беременные получали до и после родов выплаты в размере нескольких миллионов тенге.

    Государству, как установлено, был причинен ущерб в общей сумме 180 413 146 тенге. На суде подсудимая признала свою вину лишь частично.

    — Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса, и ей назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии с частью 1 статьи 74 Уголовного кодекса, начало отбывания наказания отложено на 5 лет. Гражданский иск потерпевшей направлен для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор ещё не вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе Мугалжарского районного суда.

    Следует отметить, что жительницам Актобе, которые выводили женщин «в декрет с миллионами», предстоит вернуть государству незаконно полученные средства.

    Аналогичное уголовное дело находилось в производстве областного департамента экономических расследований.

