Мошенническую схему с граблями и прицепами на сотни миллионов пытались провернуть в Жамбылской области

Сельхозсубсидии стали средством мошеннических схем — предприимчивые жамбылцы втридорога продавали крестьянам самодельные грабли и прицепы для тракторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации прокуратуры Жамбылской области, прокуроры Рыскуловского района выявили факт хищения средств, выделенных в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы. По факту мошенничества в марте 2024 года прокуратурой района было зарегистрировано досудебное производство по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК. Расследование уголовного дела поручено областному департаменту экономических расследований.

В ходе проведения анализа предоставления аграриям субсидий установлено, что два жителя области подделывали документы (договоры, квитанции, акты приемки и прочее) от имени крестьян. После чего продавали аграриям приобретенные по низкой цене самодельные «грабли-ворошилки», «прицепы-сеновозы» и незаконно получали миллионы, выделенные на субсидирование расходов по приобретению сельхозтехники, завышая в разы ее стоимость.

Первоначально по этому делу фигурировали боле ста обманутых крестьян, нанесенный государству ущерб оценивался в 105,3 млн тенге похищенных субсидий. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, проверяется причастность подследственных к иным мошенническим схемам, связанным с реализацией сельскохозяйственной техники.

— На сегодняшний день установлено общее количество пострадавших от действий мошенников крестьянских хозяйств, число которых превышает более 500, — пояснил заместитель директора региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Жамбылской области Нуралы Ергебаев. — Вследствие правового нигилизма фермеров посредники от имени крестьянских хозяйств подавали заявки о получении субсидий на покрытие затрат. Государство выделяет положенные суммы, которые оседают у посредников, а фермеры получают самодельное некачественное оборудование.

По словам спикера, в 2023 и в нынешнем году в регионе приговорами судов осуждены лица, которые путем мошенничества незаконно получили субсидии от имени крестьянских хозяйств по государственной программе развития агропромышленного комплекса «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования».