Мошеннический колл-центр: КНБ Казахстана задержал 14 граждан Южной Кореи

— В отношении задержанных правоохранительным органом Южной Кореи расследуется уголовное дело по факту совершения ими в составе организованной преступной группы мошеннических действий с использованием телекоммуникационных систем. Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника, сотовые телефоны и ноутбуки, применявшиеся в противоправной деятельности, — сообщает КНБ.