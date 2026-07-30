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    Мошеннический колл-центр: КНБ Казахстана задержал 14 граждан Южной Кореи

    Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании 14 граждан Республики Корея 23 июля 2026 года, передает Kazinform.

    задержание
    кадр из видео

    — В отношении задержанных правоохранительным органом Южной Кореи расследуется уголовное дело по факту совершения ими в составе организованной преступной группы мошеннических действий с использованием телекоммуникационных систем. Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника, сотовые телефоны и ноутбуки, применявшиеся в противоправной деятельности, — сообщает КНБ.

    В ведомстве добавили, что задержанные доставлены в ИВС для проведения процессуальных действий и дальнейшей депортации.

    Мошенничество КНБ Южная Корея Задержания
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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