Мошеннический колл-центр: КНБ Казахстана задержал 14 граждан Южной Кореи
Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании 14 граждан Республики Корея 23 июля 2026 года, передает Kazinform.
— В отношении задержанных правоохранительным органом Южной Кореи расследуется уголовное дело по факту совершения ими в составе организованной преступной группы мошеннических действий с использованием телекоммуникационных систем. Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника, сотовые телефоны и ноутбуки, применявшиеся в противоправной деятельности, — сообщает КНБ.
В ведомстве добавили, что задержанные доставлены в ИВС для проведения процессуальных действий и дальнейшей депортации.