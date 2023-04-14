Мошенница выманила более полумиллиона тенге у жительницы Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управление полиции города Туркестана с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

«По словам потерпевшей, некая знакомая пообещала помочь в получении безвозмездного гранта от государства и выманила деньги в сумме 600 тысяч тенге. Однако спустя время она так и не выполнила обещанного и не вернула деньги. Полицейские зарегистрировали данный факт по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления и задержания подозреваемой, которая обманула горожанку и забрала деньги, стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер полицейские в течение суток установили подозреваемую. Ею оказалась жительница областного центра. Её доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги она потратила на собственные нужды», - проинформировали в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование и проверяется причастность подозреваемой к другим преступлениям.