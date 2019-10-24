-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мошенница сдавала чужие вещи в ломбарды в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мошенница закладывала в ломбарды чужие вещи в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Полицейские задержали женщину. Она нанесла крупный материальный ущерб жителям мегаполиса.
«В настоящее время установлено, что 25-летняя подозреваемая, гр. Т., причастна к 10 фактам мошенничества, совершенным на территории города. Для преступных целей она использовала популярную интернет-площадку по реализации товаров: она брала у граждан вещи в аренду и в дальнейшем сдавал их в бомбарды», - сообщил начальник отделения криминальной полиции отдела полиции при УП Бостандыкского района, майор полиции Сабит Сансызбаев.
Этот «бизнес» приносил мошеннице хорошую прибыль. В списке вещей - техника, меховые изделия, женские платья, смартфоны и бытовые приборы. Сбывая товары, деньги женщина тратила на свои нужды, а с настоящими владельцами вещей, приобретенных в аренду, на связь так и не выходила.
В настоящее время установлено, что материальный ущерб составил около 1 миллиона тенге. Проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество).
- Директоров «МК Астана моторс» и «Хюндай авто Казахстан» осудили в Алматы
- Суд отказал в приостановлении деятельности Центрального стадиона в Алматы
- Популяция снежных барсов через 20 лет сократится еще на 10% - ООН
- Строительство соцобъектов отстает от графика из-за недобросовестных подрядчиков - Сагинтаев
- Автобус сгорел в Алматы: подробности пожара рассказали в автопарке
- Автобус сгорел в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана