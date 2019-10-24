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Мошенница сдавала чужие вещи в ломбарды в Алматы

24 Октября 2019 12:35
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Мошенница сдавала чужие вещи в ломбарды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мошенница закладывала в ломбарды чужие вещи в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Полицейские задержали женщину. Она нанесла крупный материальный ущерб жителям мегаполиса.

«В настоящее время установлено, что 25-летняя подозреваемая, гр. Т., причастна к 10 фактам мошенничества, совершенным на территории города. Для преступных целей она использовала популярную интернет-площадку по реализации товаров: она брала у граждан вещи в аренду и в дальнейшем сдавал их в бомбарды», - сообщил начальник отделения криминальной полиции отдела полиции при УП Бостандыкского района, майор полиции Сабит Сансызбаев.

Этот «бизнес» приносил мошеннице хорошую прибыль. В списке вещей - техника, меховые изделия, женские платья, смартфоны и бытовые приборы. Сбывая товары, деньги женщина тратила на свои нужды, а с настоящими владельцами вещей, приобретенных в аренду, на связь так и не выходила.

В настоящее время установлено, что материальный ущерб составил около 1 миллиона тенге. Проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество).

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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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