Мошенница предлагала безвозмездные субсидии в обмен на 100 тысяч тенге

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратились местные жители, ставшие жертвами очередного мошенника. По словам потерпевших, малознакомая женщина, путем мошенничества выманила деньги, обещая им безвозмездные субсидии по одной из госпрограмм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Как только доверчивые граждане перечисляли на счет аферистки по 100 тысяч тенге, злоумышленница исчезла из виду.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и приступили к розыску мошенницы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Ордабасинского РОП задержали подозреваемую и доставили в районный отдел. На сегодня молодая женщина подозревается в причастности к 17 фактам мошенничества на сумму около двух миллионов тенге.

Во всех случаях мошенница действовала по одной и той же схеме, предлагая помощь в получении безвозмездных субсидий. Однако аферистка так и не выполнила обещанного, а полученные деньги потратила на собственные нужды.

В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным фактам преступлений.

Полицейские Туркестанской области призывают граждан не доверять незнакомым лицам, предлагающим сомнительные услуги, чтобы не попасть на их уловки. Также не стоит передать аферистам деньги и личные данные, не убедившись в законности сделок. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.