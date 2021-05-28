Мошенница предлагала безвозмездные субсидии в обмен на 100 тысяч тенге
Как только доверчивые граждане перечисляли на счет аферистки по 100 тысяч тенге, злоумышленница исчезла из виду.
Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и приступили к розыску мошенницы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Ордабасинского РОП задержали подозреваемую и доставили в районный отдел. На сегодня молодая женщина подозревается в причастности к 17 фактам мошенничества на сумму около двух миллионов тенге.
Во всех случаях мошенница действовала по одной и той же схеме, предлагая помощь в получении безвозмездных субсидий. Однако аферистка так и не выполнила обещанного, а полученные деньги потратила на собственные нужды.
В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным фактам преступлений.
Полицейские Туркестанской области призывают граждан не доверять незнакомым лицам, предлагающим сомнительные услуги, чтобы не попасть на их уловки. Также не стоит передать аферистам деньги и личные данные, не убедившись в законности сделок. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.