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Мошенница обманула жителей пяти областей Казахстана

1 Февраля 2022 15:00
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Мошенница обманула жителей пяти областей Казахстана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аферистку, обманувшую жителей 5 областей Казахстана, задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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В управление полиции города Туркестана обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. Потерпевшая рассказала, что незнакомая женщина создала группу в мессенджере Whats App под названием «Криптовалюта», где предлагала «раскрутить деньги», однако вложенные деньги не возвращала. Войдя в доверие, аферистка выманила у горожанки около 200 000 тенге.

Данный факт полицейские зафиксировали по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Стражи порядка опросили очевидцев, проверили «ложное объявление» и провели другую оперативную работу. В результате принятых розыскных мер, полицейские УП города Туркестана в течение суток установили личность подозреваемой. Ею оказалась жительница областного центра.

В ходе расследования установлено, что мошенница аналогичным путем обманула еще 17 человек, у которых также выманила деньги. Жертвами аферистки стали жители Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей. Они поверили в аферу мошенницы и не раз переводили ей от 5 000 – 200 000 тенге. Общая сумма ущерба составила свыше 2 миллионов тенге.

В настоящее время в отношении подозреваемой женщины провели досудебное расследование, а материалы с обвинительным актом направили в суд.

Как отметили полицейские Туркестанской области, что главным оружием мошенников является умение входить в доверие. Они пытаются обмануть каждого, используя доверие и нужные слова. Чтобы не стать жертвой мошенников, стражи порядка советуют не передавать аферистам личные данные, деньги и документы.

«Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102», - добавили в полиции.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
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